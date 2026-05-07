Исполком МОК рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии выразил надежду на скорейшее восстановление прав всех спортсменов, которые столкнулись с ограничениями по политическим мотивам. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба НОК, пишет ТАСС .

Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам заседания исполкома рекомендовал снять все ограничения с белорусских атлетов. В отношении российских спортсменов действующие рекомендации менять не стали.

В НОК Белоруссии заявили, что полностью поддерживают позицию МОК о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от политических решений. В организации подчеркнули: спорт должен служить объединяющей силой и оставаться площадкой, свободной от политического влияния.

Белорусские олимпийцы рассчитывают, что решение МОК станет ориентиром для международных спортивных федераций, и они в кратчайшие сроки отменят все ограничения в отношении белорусских атлетов. Напомним, рекомендации об отстранении российских и белорусских спортсменов были введены МОК в феврале 2022 года. С марта 2023 года их допустили в нейтральном статусе, но только в индивидуальных соревнованиях.

В декабре 2025 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на юношеские соревнования уже с флагом и гимном.

