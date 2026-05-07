Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал стороны приложить все усилия, чтобы избежать военных действий вблизи ядерных объектов. Заявление прозвучало на фоне последних инцидентов вокруг Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости .

3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прямой удар беспилотником по лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС. Эта система позволяет вовремя обнаружить радиационную угрозу.

На следующий день эксперты МАГАТЭ посетили объект и зафиксировали повреждение метеорологического оборудования, используемого для сбора данных об окружающей среде в реальном времени на случай ядерной или радиологической аварии. В настоящий момент это оборудование не работает. Гросси назвал это прямым результатом военных действий.

«Мы не можем допустить, чтобы в следующий раз повреждения затронули важное оборудование ядерной безопасности», — подчеркнул он.

Глава МАГАТЭ вновь призвал обе стороны конфликта избегать военных действий вблизи ядерных объектов, где бы они ни находились.

