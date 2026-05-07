В США проверили лайнер Disney в целях борьбы с детской порнографией

В США проверили пять круизных судов, включая лайнер Disney, в рамках операции по борьбе с детской порнографией и задержали подозреваемых. В компании отметили, что большинство задержанных не были ее сотрудниками, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на New York Post.

Таможенно-пограничная служба США провела рейды в рамках операции с 23 по 25 апреля. В результате были задержаны 28 членов экипажей.

В Disney отметили, что большинство задержанных не связаны с корпорацией. Однако некоторые подозреваемые все же были сотрудниками компании. Больше они не работают в ней.

Также в Disney подтвердили, что активно сотрудничают с полицией.

Таможенники уточнили, что все задержанные были причастны к получению, хранению, транспортировке, распространению или просмотру детской порнографии. Среди задержанных — граждане Филиппин, Португалии и Индонезии.

