Повар из России поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до истощения

В Камбодже спасли 35-летнего российского шеф-повара Алексея К. Мужчина поселился в шалаше в джунглях и довел себя до крайнего истощения, сообщает Baza .

Мужчина обитал в роще неподалеку от пляжей Риам, ночевал в гамаке и остался без еды и нормального жилья. Местные жители случайно наткнулись на него. К тому моменту россиянин был сильно истощен, просил о помощи и хотел добраться до российского посольства.

На место прибыли полиция и представители городских властей. Мужчину доставили в больницу, где его обследовали и оказали первую помощь. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Известно, что Алексей Коротеев — шеф-повар с десятилетним стажем и высшим образованием. Он родом из Алтайского края. Документы у него в порядке.

Причиной необычного поведения, по предварительным данным, стало отвращение к еде. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

