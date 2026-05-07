Антибиотики 8 раз в день: россиянка в Египте попала в больницу с сальмонеллезом

Россиянка подхватила острую кишечную инфекцию на отдыхе в Египте и попала в местную больницу. Девушке пришлось принимать антибиотики по восемь раз в дней, чтобы вылечиться.

По словам девушки, ее семья ездит в Египет каждые полгода, чтобы заниматься серфингом. В октябре девушка вновь поехала к родным на курорт. Каждый день на протяжении недели она заходила пообедать в местное кафе, которое на вид казалось приличным.

В один из дней утром у девушки сильно заболел живот. Она приняла обезболивающее, но состояние не улучшилось. Несмотря на боль, девушка отправилась плавать. Спустя еще несколько часов россиянке стало хуже.

«Боль была настолько сильной, что я просто не могла разогнуться», — призналась девушка в соцсетях.

Семья отвезла девушку в больницу. Там врачи заявили, что у россиянки якобы «просто гастрит», после чего отправили домой, дав таблетки для желудка. Но сильная боль никуда не ушла.

Семья повезла девушку в больницу во второй раз. Медики снова развели руками. Ей поставили сильный «обезбол» и отправили домой. Но спустя пару часов у девушки поднялась температура до 40 градусов. Россиянку пришлось доставлять в больницу на инвалидной коляске.

Медики решили, что у девушки аппендицит, и даже начали готовиться к операции. Но, вовремя сделав УЗИ, они нашли некое черное пятно внизу живота. Вскоре у девушки обнаружили сальмонеллез с воспалением острого цистита.

Пациентку оставили в больнице. Ей кололи антибиотики по восемь раз в день в течение недели, а также одновременно давали обезболивающее. После этого девушка благополучно вернулась в РФ.

