«Будет радоваться, когда умрет Гуф?» бывшая жена Паши Техника прошлась по Айзе

Блогерша Айза-Лилуна Ай, более известная как Айза, попала в скандал, заявив, что она «рада» смерти рэпера Паши Техника. Экс-жена музыканта Ева Карицкая поспешила ответить на эти слова.

На одном из шоу Айза рассказала, что тяжело пережила смерть Техника. При этом она отметила, что он «пах смертью». Блогерша заявила, что «радуется» смерти рэпера, потому что «он стал свободным».

«Я, когда умирают наркоманы, очень радуюсь», — сказала она.

Ответ от бывшей жены Техника не заставил себя ждать. Карицкая спросила у Айзы, будет ли она рада смерти своего бывшего супруга Алексея Долматова, известного как Гуф.

«Интересно, Айза будет радоваться когда умрет Гуф? Она же рада, когда наркоманы умирают», — написала Карицкая.

Экс-жена Техника подчеркнула, что просто не могла не отреагировать на выпад Айзы.

