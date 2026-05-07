В Нидерландах госпитализирован 2-й зараженный хантавирусом с лайнера MV Hondius

В Нидерландах подтвердили второй случай заражения хантавирусом среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Об этом сообщила больница при университете Лейдена, где находится пациент, пишет РИА Новости .

Медучреждение оказывает пациенту всю необходимую помощь. До второго подтверждения хантавирус обнаружили у одного из пассажиров в больнице Radboudumc в Неймегене. Всего в Нидерланды медицинскими бортами эвакуировали троих зараженных — граждан Нидерландов, Германии и Великобритании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, подтверждены семь случаев заражения хантавирусом. Трое инфицированных скончались, еще один пациент находится в интенсивной терапии в Южно-Африканской Республике.

