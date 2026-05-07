В Нидерландах госпитализирован 2-й зараженный хантавирусом с лайнера MV Hondius
В Нидерландах подтвердили второй случай заражения хантавирусом среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Об этом сообщила больница при университете Лейдена, где находится пациент, пишет РИА Новости.
Медучреждение оказывает пациенту всю необходимую помощь. До второго подтверждения хантавирус обнаружили у одного из пассажиров в больнице Radboudumc в Неймегене. Всего в Нидерланды медицинскими бортами эвакуировали троих зараженных — граждан Нидерландов, Германии и Великобритании.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, подтверждены семь случаев заражения хантавирусом. Трое инфицированных скончались, еще один пациент находится в интенсивной терапии в Южно-Африканской Республике.
