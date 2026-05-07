Россияне могут принять участие в конкурсе актуальных этнокультурных проектов

Продолжается прием заявок на Всероссийский смотр-конкурс актуальных этнокультурных проектов «Россия: этнический комфорт», сообщает Telegram-канал «ГЕН России» .

Всероссийский смотр-конкурс актуальных этнокультурных проектов домов (центров) народного творчества и общественных объединений — это современный интерактивный формат профессионального информационно-методического взаимодействия специалистов учреждений культуры федерального, регионального и муниципального уровней.

Прием заявок и материалов осуществляется до 1 декабря 2026 года.

Авторы проектов-победителей будут приглашены к участию в мероприятиях, посвященных 10-летию Центра культуры народов России.

