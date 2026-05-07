Наорали и кинули заявление: полиция в Химках не стала разбираться с хулиганами

Жительница подмосковных Химок пожаловалась в соцсетях, что заступилась за девочку на детской площадке, которую били двое парней. Затем их внимание переключилось на нее.

На записи видно, что подросток бросался на пострадавшую. Он пытался облить ее из банки из-под напитка.

Девушка отправилась в участок полиции. Она надеялась вызвать родителей и отругать детей.

«В полицейском участке на меня посмотрели, как на идиотку. Мальчика чуть ли не погладили по голове, отпустили домой, а на меня наорали, обосрали, кинули в меня заявлениями, которые я не стала писать», — пожаловалась она.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.