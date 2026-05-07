Инвесткомпания А1 хочет выкупить одного из крупнейших производителей мороженого

Инвестиционная компания А1 предложила выкупить долги одного из крупнейших производителей мороженого в России — группы компаний (ГК) «Русский холод», сообщает РБК .

В дальнейшем она намерена стать собственником ГК, получив контроль над 100% активов в формате сделки «за 1 рубль». Инвесткомпания уже сделала кредиторам группы официальное предложение приобрести права требования по обязательствам «Русского холода».

В число кредиторов «Русского холода» входят «Сбер», Т-банк, Альфа-банк и т. д. Сделка коснется четырех юрлиц: ООО «Лагуна койл», ООО «Алтайхолод», АО «ТД Русский холодъ» и АО «Русский холодъ».

Эксперты прогнозируют, что соглашение и последующее финансовое оздоровление может быть достигнуто за счет фонда специальных ситуаций под управлением А1.

А1 работает на «рынке специальных ситуаций». Она известна тем, что инвестирует в проблемные активы.

