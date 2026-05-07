Аэропорт Новокузнецка открыл рейсы во вьетнамский Дананг
Аэропорт Новокузнецка запустил новое направление во Вьетнам — в курортный город Дананг. Рейсы будет выполнять авиакомпания Vietjet Air, сообщает Сiбдепо.
Аэропорт Новокузнецка расширил маршрутную сеть во Вьетнам и добавил рейсы в Дананг — один из популярных пляжных курортов страны. Полеты будет выполнять иностранный перевозчик Vietjet Air с частотой один раз в 10 дней.
Новое направление дополнило действующую программу рейсов в Камрань. Туда самолеты из Новокузнецка отправляются дважды в неделю.
Управляющий директор аэропорта Новокузнецка Эдуард Овагимян отметил, что расширение маршрутной сети дает пассажирам больше возможностей для планирования отдыха.
«Теперь путешественники могут самостоятельно решать, какой вьетнамский курорт им больше по душе, и планировать отдых под собственные предпочтения», — отметил он.
