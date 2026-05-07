Педагог из Подмосковья создала сообщество «Поколение Zнаний»

Выпускники программы «Наставничество. Мосты дружбы» в Мастерской управления «Сенеж» запустили 79 социальных проектов. Среди них — сообщество «Поколение Zнаний» из Московской области, сообщает пресс-служба организаторов.

Обучение завершили 180 участников из более чем 60 регионов. За полгода они реализовали инициативы в сфере образования, инклюзии, поддержки участников СВО и развития территорий.

Московскую область представляли более 30 человек. Учитель школы № 4 Сергиева Посада Жанна Сержантова вместе с наставником Альбиной Корнеевой создала профессиональное сообщество «Поколение Zнаний: педагоги нового времени». Если ранее проект действовал в одной школе, то теперь он объединяет свыше 150 педагогов из школ, колледжей и вузов региона. У сообщества появились устав, брендбук, сайт и экспертный совет, заключено соглашение с Колледжем РГСУ, проведены профильные мероприятия.

«В Мастерской управления «Сенеж» особое внимание уделяется развитию культуры наставничества. За полгода обучения на программе «Наставничество. Мосты дружбы» участники запустили 79 социально значимых проектов», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров.

Программа действует с 2018 года. Ее выпускниками стали около 1400 человек из 62 регионов, реализовано более 300 социальных и волонтерских проектов. В 2022 году участники сформировали 338 наставнических пар, что внесено в Книгу рекордов России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.