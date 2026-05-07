«Неизвестный» пристально наблюдал за жителями Петербурга с неба 7 мая

7 мая в небе над Санкт-Петербургом появилось необычное облако в виде глаз, пристально наблюдающих за кем-то, сообщает Mash на Мойке .

Очевидцы опубликовали кадры черного облака, внутри которого есть два овальных белых просвета. В свою очередь, внутри них есть черные пятна с белыми точками. Издали это облако похоже на чьи-то глаза.

Они как будто пристально наблюдали за кем-то. Очевидцы даже принялись гадать, кому принадлежат «глаза».

«Это глаза обезьянки?», «Черепашек-ниндзя!», «Донателло», — перечислили свои догадки очевидцы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.