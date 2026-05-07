В Кемерове нашли 272 объявления магов и тарологов

В Кемерове на сайтах объявлений размещены сотни предложений магов и тарологов, а цены на услуги начинаются от 100 рублей. О рисках таких практик рассказал диакон кемеровской епархии Вячеслав Ланский, сообщает Сiбдепо .

Рынок эзотерических услуг в России оценивается в 1–2 трлн рублей в год. В Кемерове корреспондент обнаружил 272 объявления с предложениями приворотов, «чисток», раскладов таро и обучения магии. Стоимость онлайн-расклада стартует от 100–300 рублей, за «индивидуальные ритуалы» просят значительно больше.

В объявлениях авторы обещают гарантированный результат и публикуют отзывы клиентов.

«Всегда оперативно реагирует на запросы в Сети и демонстрирует вежливое общение с клиентами. Результаты ее работы меня удовлетворили — все было выполнено на высоком уровне. Рекомендую квалифицированного специалиста в своей области. Она точно знает, что делает, и все расклады совпали с ожиданиями», — написал пользователь Максим.

Однако за красивыми обещаниями нередко скрывается мошенничество. В одном из городов региона пенсионерка перевела онлайн-гадалке 300 тысяч рублей, взяв кредит. Родственники вмешались и прекратили общение с «ведуньей», которая требовала новые суммы.

Диакон кемеровской епархии Вячеслав Ланский заявил, что обращение к магам не безобидно.

«Если человек предпочитает проверенному способу богообщения пагубные альтернативы, то Церковь может дать исключительно однозначную оценку: колдовство — грех, под шармом магизма уводящий человека от действительно необходимой духовной работой. У таких обращений есть и своя цена, и свои последствия», — уточнил священник.

Эксперты отмечают, что гадалки используют общие формулировки и психологические приемы, а высокие цены усиливают доверие клиентов.

