Суд в Кемерове дал 5 лет условно водителю за гибель жены
Водителя в Кемерове лишили прав на 2,5 года после смертельного ДТП
Кемеровский районный суд вынес приговор мужчине, по вине которого в ДТП погибла его 49-летняя супруга, сообщает Сiбдепо.
Обвиняемому назначили 5 лет условно.
Авария произошла в июле 2025 года под Кемеровом.
Лишенный водительских прав мужчина на высокой скорости выехал на встречную полосу на «Ладе» и врезался в бетонную опору. Его жена, находившаяся на пассажирском сиденье, погибла на месте.
