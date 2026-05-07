Суд в Кемерове дал 5 лет условно водителю за гибель жены

сегодня в 18:23

Водителя в Кемерове лишили прав на 2,5 года после смертельного ДТП

Кемеровский районный суд вынес приговор мужчине, по вине которого в ДТП погибла его 49-летняя супруга, сообщает Сiбдепо .

Обвиняемому назначили 5 лет условно.

Авария произошла в июле 2025 года под Кемеровом.

Лишенный водительских прав мужчина на высокой скорости выехал на встречную полосу на «Ладе» и врезался в бетонную опору. Его жена, находившаяся на пассажирском сиденье, погибла на месте.

