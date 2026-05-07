Мособлгаз наградил ветеранов труда в Подмосковье к Дню Победы

Торжественное мероприятие к Дню Победы и дню рождения компании прошло в Подмосковье, где Мособлгаз отметил ветеранов труда и сотрудников. С поздравлениями выступили вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков и генеральный директор компании Игорь Баранов, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз по традиции объединил два праздника — День Победы и день рождения компании. Газовое хозяйство Подмосковья было основано в 1958 году фронтовиками-победителями, поэтому историческая связь дат сохраняется и сегодня.

Сотрудников и ветеранов поздравил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов. Он отметил вклад компании в формирование единого стандарта работы ресурсоснабжающих организаций региона и подчеркнул ее достижения.

«В каждой семье есть истории, связанные с Великой Отечественной войной. Нам рассказывали бабушки, а мы передаем своим детям — это и есть генетическая память, самая главная для нашей страны», — отметил Мурашов.

В мероприятии также принял участие депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Он подчеркнул, что предприятие создавали победители, вернувшиеся с фронта, и сегодня многие сотрудники продолжают работать династиями.

В этот день награды получили ветераны труда. Виталий Манухин, завершивший карьеру на посту директора филиала, удостоен медали «Легенда АО «Мособлгаз».

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов поздравил коллектив и поблагодарил ветеранов за вклад в развитие предприятия.

Сегодня в компании работают около 10 тыс. человек. Мособлгаз эксплуатирует 66,5 тыс. км газораспределительных сетей, обслуживает 2 млн квартир и более 850 тыс. частных домов. Предприятие продолжает газификацию региона в рамках президентского проекта «Социальная газификация» и программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.