Суд в Англии приговорил убийцу шеф-повара к пожизненному сроку

В Англии 26-летний Адам Роусон получил пожизненный срок за убийство шеф-повара Алексиса Де Нарея и хищение его банковской карты, сообщает «Царьград» .

Преступление произошло в июне прошлого года. Мужчины познакомились в больнице Шрусбери. Роусон предложил новому знакомому переночевать, но вместо дома привел его в заброшенный гараж, где жестоко избил.

Алексис Де Нарей скончался от черепно-мозговой травмы и перелома 20 ребер. После убийства Роусон забрал банковскую карту жертвы и оплачивал покупки, в том числе алкоголь, пока счет не заблокировали.

Позже обвиняемый заявил полиции, что случайно нашел тело, однако эта версия не подтвердилась. Королевский суд Стаффорда признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы с правом на условно-досрочное освобождение через 16 лет.

Адвокат указала, что преступление было совершено на фоне алкогольной и наркотической зависимости, и заявила о раскаянии подзащитного. В заключении Роусон начал работать и отказался от вредных привычек, однако суд не счел это основанием для смягчения приговора.

