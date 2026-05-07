В Великобритании случаи силикоза выросли в 5 раз из-за кварцевых столешниц

Доктор Джо Фери: число диагнозов «силикоз» выросло с 8 до 45 за год

В Великобритании за год почти в пять раз увеличилось число случаев силикоза среди работников, занятых в производстве кварцевых столешниц. Медики связывают рост заболеваемости с нарушением техники безопасности, сообщает «Царьград» .

Специалисты здравоохранения Великобритании заявили о резком росте числа пациентов с силикозом — неизлечимым заболеванием легких. Болезнь все чаще выявляют у сотрудников цехов, где распиливают и шлифуют искусственный кварц.

В производственных помещениях часто отсутствует должная вентиляция, а работники не используют респираторы. Микрочастицы кремнезема проникают в легкие, вызывают хроническое воспаление и постепенно замещают здоровую ткань рубцовой. Без лечения заболевание приводит к обширному фиброзу, тяжелой одышке и угрозе жизни.

Рост заболеваемости эксперты связывают с увеличением спроса на кварцевые столешницы, которые стоят дешевле натурального мрамора и гранита. Расширение производства сопровождается повышенными рисками для работников.

Консультант лондонской больницы Royal Brompton доктор Джо Фери сообщила, что за последние 12 месяцев число официально зарегистрированных случаев выросло с восьми до 45 — более чем на 460%. Врач подчеркнула необходимость регулярных обследований и усиления мер безопасности на предприятиях.

