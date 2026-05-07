В Бельгии хирурги навязывали пациентам лишние операции
Во Фландрии ортопеды предлагали пациентам малоэффективные или ненужные операции ради прибыли. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на расследование HLN.
По имеющимся данным, группа врачей принимала пациентов с жалобами на боли в спине и практически сразу рекомендовала хирургическое вмешательство. В ряде случаев решение принималось без физического осмотра, а на пациентов оказывалось психологическое давление.
Один из журналистов записался на прием к подозреваемому специалисту. Врач почти не задавал вопросов и быстро предложил операцию. Позднее другой ортопед, к которому обратился репортер, назвал такое вмешательство малоэффективным и посоветовал отказаться от него.
Расследование также коснулось инъекционных методов лечения болей в спине. По данным издания, врачи нередко назначали их из-за финансовой выгоды. При этом убедительных доказательств эффективности подобных процедур при хронических болях в пояснице недостаточно.
