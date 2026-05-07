Суд взыскал с туроператора 986 евро за нехватку лежаков

Семья из Германии доказала, что отдых в Греции был некачественным

Немецкий турист добился через суд компенсации почти в тысячу евро из-за нехватки лежаков в отеле в Греции. Суд признал услугу некачественной, сообщает «Царьград» .

Семья из четырех человек заплатила за отпуск 7,1 тысячи евро, однако ежедневно сталкивалась с проблемой свободных шезлонгов у бассейна. Чтобы занять место, отдыхающим приходилось вставать в шесть утра, но даже это не гарантировало успеха — лежаки часто оказывались заняты полотенцами других гостей.

После возвращения глава семьи подал иск к турфирме. Ранее компания выплатила 350 евро в качестве жеста доброй воли, однако суд посчитал сумму недостаточной и обязал доплатить еще 986,7 евро.

В решении указано, что туроператор не управляет гостиницей напрямую, но обязан требовать от отеля систему размещения, при которой число шезлонгов соразмерно количеству постояльцев.

По данным EuroNews, на Родосе и Крите несколько гостиниц уже тестируют систему с QR-кодами: гости бронируют лежак на полтора часа с возможностью продления при отсутствии очереди. Туристические ассоциации Германии также советуют заранее прописывать в договоре условия доступа к шезлонгам, чтобы упростить возможные споры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.