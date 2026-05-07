Елена Драпеко рассказала, как Бортко дал ей роль прокурора

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко поздравила народного артиста России Владимира Бортко с 80-летием и поделилась воспоминаниями о работе в сериале «Бандитский Петербург», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Драпеко призналась, что никогда не забудет, как получила роль в популярном сериале. По ее словам, встреча с режиссером произошла на правительственном приеме в отеле «Европа».

«Я приехала в отель „Европа“ на какой-то большой правительственный прием. Надела красивое двухэтажное концертное платье, вышитое блестками, и считала, что похожа на Екатерину II, которая принимает парад гренадеров. Бортко посмотрел на меня и сказал: „А я голову ломаю, кто сыграет прокурора!“ Я решила, что буду стильным прокурором и пришла на съемки в шикарном костюме. Однако Владимир Владимирович сказал мне переодеться в костюм моей помощницы, еще мне выдали растянутую трикотажную кофту, вручили спицы и сказали вязать. Оказалось, что я играю противную тетку, которая давно разуверилась в справедливости», — вспомнила она.

Во время одной из сцен произошел курьез.

«Там была сцена, во время которой персонаж переворачивает стол, и все начинают орать, и я в том числе. Моя помощница далека от кинематографа, поэтому, услышав мой крик, прибежала спасать прямо на съемочную площадку. Тут орать начал уже Бортко, потому что она испортила кадр. До сих пор со смехом вспоминаю эту ситуацию», — поделилась актриса.

Драпеко также отметила, что ценит экранизации режиссера — «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» — и ждет премьеру его сериала «Сталин», назвав фигуру Иосифа Сталина сложной и неоднозначной.

