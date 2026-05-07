Гналась за искусством до смерти: фото «девочки-войны» за минуты до гибели

В интернет выложили фото с Добромиловой, сделанное за минуту до гибели

«Девочка-война» из одноименного клипа HammAli&Navai Ксения Добромилова вечером 5 мая устроила «фотоохоту» в центре Москвы. В период съемки мотозаезда она стояла на проезжей части Большой Дорогомиловской улицы, когда в нее въехал байкер при выполнении маневра, сообщает Super.ru .

Бьюти-мастер Элиза Д. была очевидцем инцидента. Она выложила в Сети фото и видео, которые были сняты за несколько минут до гибели Добромиловой.

«Последний кадр перед смертью. Девочки, вот вам живой пример того, что никогда не знаешь, как и где закончится наша жизнь», — написала она.

На опубликованном фото Добромилова сидит на проезжей части. Она смотрит в объектив.

Один из пользователей отметил, что понимает, какие кадры хотела сделать девушка. Ее действия стоили ей жизни.

«Она гналась за искусством до самой смерти…», — добавил комментатор.

Против 34-летнего мотоциклиста, из-за которого погибла девушка, возбудили уголовное дело. Его могут посадить на срок до пяти лет.

