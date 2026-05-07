Суд США обнародовал записку Эпштейна из комикса сокамерника

Федеральный суд США обнародовал текст записки, которую считают предсмертным посланием скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

По данным New York Times, документ хранился не в материалах дела, а внутри графического романа (вид комикса). Бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне заявил, что обнаружил записку после первой попытки миллиардера покончить с собой в июле 2019 года.

«Они проверяли меня месяцами — и ничего не нашли… Невесело — не стоит того», — указано в тексте записки.

Министерство юстиции США, как отмечается, не знало о существовании этого документа. Газета не может подтвердить его подлинность, поскольку в официальных материалах дела письмо не фигурирует.

При жизни финансист, по данным СМИ, прятал документы в различных тайниках и предпринимал попытки установить контакты с влиятельными политиками.

