Суд США обнародовал записку Эпштейна из комикса сокамерника
Фото - © Wikimedia Commons
Федеральный суд США опубликовал предсмертную записку, которую, предположительно, написал Джеффри Эпштейн. Документ нашли внутри графического романа его сокамерника, сообщает «Царьград».
Федеральный суд США обнародовал текст записки, которую считают предсмертным посланием скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
По данным New York Times, документ хранился не в материалах дела, а внутри графического романа (вид комикса). Бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне заявил, что обнаружил записку после первой попытки миллиардера покончить с собой в июле 2019 года.
«Они проверяли меня месяцами — и ничего не нашли… Невесело — не стоит того», — указано в тексте записки.
Министерство юстиции США, как отмечается, не знало о существовании этого документа. Газета не может подтвердить его подлинность, поскольку в официальных материалах дела письмо не фигурирует.
При жизни финансист, по данным СМИ, прятал документы в различных тайниках и предпринимал попытки установить контакты с влиятельными политиками.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.