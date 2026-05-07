Судебные приставы Подмосковья приняли присягу в храме ВС РФ

Торжественная церемония приведения к присяге новых сотрудников органов принудительного исполнения прошла 7 мая у стен Главного храма Вооруженных сил РФ. Мероприятие состоялось в преддверии Дня Победы на территории музейно-храмового комплекса Минобороны России, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Новые сотрудники органов принудительного исполнения присягнули на верность народу, Отечеству и законам Российской Федерации. Церемония по традиции прошла у стен Главного храма Вооруженных сил РФ.

Присягу у новобранцев принял главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев. Он пожелал сотрудникам с честью носить форму, быть достойными звания офицера и твердо стоять на страже закона.

С напутственными словами также выступили главный федеральный инспектор по Подмосковью аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Андрей Белогуров, представители руководства Минюста России, правительства Московской области, центрального аппарата ФССП России, члены общественного совета при Главном управлении ФССП по региону и духовенство.

В завершение церемонии новобранцы, ветераны службы, руководство ведомства и приглашенные гости возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.