Обновленный офис Сбера открыли в Подольске

Обновленный офис Сбера открылся в Подольске по адресу: ул. Свердлова, дом № 9. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой локации. Также в отделении появилась игровая зона для детей.

Клиентам офиса доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с подходящими тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования, приобрести умные устройства — интеллектуальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox и многое другое.

«При обновлении этого офиса мы в первую очередь думали о людях, которые сюда придут. Нам было важно создать пространство, где каждый посетитель чувствует искреннюю заботу: никакой спешки и очередей, только комфорт и внимание. Теперь в одном месте клиент может закрыть важный для него вопрос — от оплаты услуг до оформления ипотеки и подключения нужного сервиса. Переформатирование для нас — не просто ремонт, это создание современного пространства, где посетители не просто решают свои задачи, а чувствуют себя желанными гостями», — отметил управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов.