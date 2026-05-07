Трасса М-7 возглавила рейтинг аварийных дорог Нижегородской области

Названы дороги с наибольшим числом ДТП в Нижегородской области в 2026 г

В Нижегородской области трасса М-7 стала самой аварийной в первом квартале 2026 года. При этом общее число ДТП и погибших в регионе снизилось, сообщает pravda-nn.ru .

По данным УГИБДД по Нижегородской области, за январь–март на М-7 произошло 27 ДТП. Погибли пять человек, 26 получили травмы. Основной причиной стал выезд на встречную полосу — в трех из четырех смертельных аварий трагедия произошла именно по этой причине.

В числе наиболее аварийных также дороги Нижний Новгород — Кстово, М-12 «Восток», Ряжск — Касимов — Муром и Р-159 Нижний Новгород — Шахунья — Киров. На М-12 и М-7 за последний год произошло несколько крупных ДТП с погибшими и пострадавшими, в том числе с участием грузовиков и легковых автомобилей.

Всего за три месяца зарегистрировано 760 аварий — на 5,2% меньше, чем год назад. Пострадали 993 человека, погибли 40, что на 42% ниже прошлогоднего показателя.

Самый распространенный вид ДТП — столкновения (388 случаев, 28 погибших). Далее следуют наезды на пешеходов и препятствия. Основные причины — превышение скорости, нарушение дистанции и выезд на встречную полосу.

«Наиболее действенным методом снижения таких ДТП является оборудование дороги барьерным ограждением по оси проезжей части для исключения физического контакта транспортных средств, движущихся во встречном направлении. Тяжесть последствий на таких участках, связанная с выездом на полосу встречного движения, снижается на 100%», — сообщили в пресс-службе полицейского Главка.

В Госавтоинспекции также напомнили о важности ремней безопасности и предложили устанавливать на опасных участках шумовые полосы, ограждения и камеры фиксации.

