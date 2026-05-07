В Химках студенты колледжа Подмосковье встретились с ветераном СВО

Встреча студентов колледжа «Подмосковье» с ветераном специальной военной операции прошла 5 мая в Химках. Помощник руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин рассказал о работе военных медиков и значении писем поддержки, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Владислав Степушин поделился со студентами опытом работы медиков в экстремальных условиях. Он подчеркнул важность оперативной эвакуации и своевременного оказания помощи раненым на передовой.

Отдельное внимание гость уделил письмам, которые военнослужащие получают из дома.

«Такие послания поддерживают моральное состояние бойцов, помогают сохранять связь с близкими и становятся важным элементом психологической поддержки», — отметил Степушин.

Студенты задали вопросы о повседневной жизни военнослужащих и особенностях службы. По итогам встречи обучающиеся выступили с инициативой подготовить письма поддержки для бойцов.

В министерстве добавили, что подобные мероприятия расширяют представления молодежи о деятельности участников специальной военной операции и формируют уважительное отношение к службе, взаимопомощи и гражданской ответственности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.