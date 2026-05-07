Три фермы Подмосковья вошли в топ агротуризма RUSSPASS

Три фермерских хозяйства Подмосковья вошли в подборку лучших направлений агротуризма сервиса путешествий RUSSPASS. В список включили восемь проверенных локаций, отобранных по туристической привлекательности и разнообразию программ, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В числе отмеченных — органическая ферма М2 в деревне Шульгино Волоколамского округа. Хозяйство совмещает производство с экскурсионной деятельностью: сюда приезжают семьи с детьми, школьные и студенческие группы. Гостям показывают работу фермы, проводят дегустации, организуют посещение пивоварни и винного погреба. На территории работают гостевые дома, что позволяет совместить экскурсию с отдыхом на природе.

В подборку также вошла экоферма «Былинкино» в деревне Подлипки в Луховицах. Здесь развивают козоводство и переработку молока. Посетители знакомятся с животными и сыроварней, участвуют в дегустациях. На территории открыты экоотель и музей козы, проходят сезонные праздники и мастер-классы. Популярностью пользуется коза Даринка — победитель конкурса красоты среди коз, недавно принесшая потомство.

Среди рекомендованных локаций и «Ферма Цветковых» в деревне Мишнево Щелковского округа. Туристам показывают полный цикл производства — от содержания телят до работы доильного зала. Экскурсия завершается дегустацией, гости могут приобрести сыры, йогурты, кефир, творог и другую продукцию.

В министерстве отметили, что агротуризм в регионе активно развивается. В Подмосковье работает около 300 объектов сельского туризма. Часть из них принимает гостей круглый год, предлагая экскурсии, мастер-классы, спортивные и тематические мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

