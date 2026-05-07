В Подмосковье подготовили 4 тысячи мероприятий ко Дню Победы

Более 850 домов культуры и библиотек Московской области организуют свыше 4 тысяч мероприятий к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жителей ждут концерты, выставки, акции и встречи с ветеранами, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В регионе пройдут патриотические акции, концертные программы, выставки изобразительного и прикладного творчества, мастер-классы, кинопоказы и спектакли. Среди центральных событий — концерт «Война. Победа. Память» в ДК «Сатурн» Раменского округа, программа «Победный май» в ДК «Коломна», концерт «Пусть гремит, не смолкая, в честь Победы салют!» в ДК «Цементник» Воскресенска и театрализованный «Вальс Победы» в ДК Жуковского.

В преддверии праздника в домах культуры состоялась общеобластная хоровая акция «Никто не забыт, ничто не забыто». В ней приняли участие более тысячи человек из 49 муниципалитетов. Песню «Это было как будто вчера» для проекта написал директор культурно-просветительского центра «Дубровицы» в Подольске Евгений Петраков, а партитуру и оркестровую аранжировку подготовили специалисты из Ступино. В округах записали клипы у мемориалов и памятников, посвященных Победе, после чего их объединили в общий ролик во дворце культуры «Яуза» в Мытищах.

Библиотеки региона проводят марафон «Мост памяти: от сердца к сердцу». Более чем в 600 учреждениях запланировано около 2,5 тысячи мероприятий — от виртуальных и книжных выставок до встреч с участниками СВО, ветеранами боевых действий и тружениками тыла. В программе — лекции о трудовом подвиге Подмосковья и героях Битвы за Москву, чтение фронтовых писем, детские конкурсы и уличные акции.

Отдельные события пройдут в центральных библиотеках Химок, Пушкинского, Ленинского, Шатуры и Красногорска. Подробная афиша размещена в приложениях «Мое Подмосковье. Библиотеки» и «Мое Подмосковье. ДК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.