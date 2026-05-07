В Серпухове достраивают комплекс по выпуску чипсов

Производственный комплекс по переработке овощей и выпуску чипсов готовят к запуску в деревне Ивановское горокруга Серпухов. После завершения второго этапа строительства в июне 2026 года на предприятии создадут 212 рабочих мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализуют на территории «Маревен Фуд Сэнтрал». В рамках второго этапа реконструируют существующий склад с пристройкой помещения для хранения готовой продукции и возводят отдельный корпус переработки овощей со встроенным административно-бытовым блоком.

На предприятии установят несколько производственных линий: по выпуску картофельных и формованных чипсов, картофельных хлопьев и напитков. Производительность линии розлива составит до 20 тыс. единиц продукции в час. Чипсы планируют выпускать со вкусами краба, сыра, сметаны с луком и бекона.

Для хранения сырья и готовой продукции предусмотрены камеры с климат-контролем. Оборудование будет поддерживать необходимую температуру и влажность. В настоящее время на объекте завершают отделку помещений и проводят пусконаладку оборудования. Строительство второго этапа началось в третьем квартале 2024 года. Застройщиком выступает ООО «Маревен Фуд Сэнтрал».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.