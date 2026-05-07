Студенты Подмосковья и школьники ЛНР провели телемост к 9 Мая
Фото - © Министерство образования Московской области
Культурный телемост «Одна Победа на всех!» прошел 7 мая между студентами Подмосковного колледжа «Энергия» и школой №4 имени Салькова Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В телемосте приняли участие студенты Центра информационно-технологической подготовки колледжа «Энергия» и учащиеся луганской школы. Мероприятие провели советник директора по воспитанию Екатерина Дашевская и первокурсники колледжа.
Участники говорили о Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей, и подчеркнули вклад многонационального народа в победу над фашизмом. Студенты подготовили краеведческие доклады «Вклад города Ногинска в Победу», рассказав о самоотверженности жителей и единении тыла с фронтом.
Школьники представили военную историю Луганщины и поделились героическими биографиями известных земляков. В завершение встречи студент первого курса Андрей Иванов прочитал стихотворение Владимира Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.
«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.