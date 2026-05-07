МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за грозы 7 мая

сегодня в 16:54

Главное управление МЧС России по г. Москве опубликовало экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды. Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы и до 22:00 7 мая в столице ожидаются грозы, ливни и локальный град, сообщает пресс-служба ведомства.

Непогода будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 15 м/с.

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом спасатели призывают водителей к повышенной бдительности на дорогах. Рекомендуется значительно снизить скорость, избегать резких маневров и соблюдать увеличенную дистанцию.

Пешеходам советуют держаться подальше от рекламных щитов, шатких конструкций. Также нельзя стоять под деревьями.

Особое внимание ведомство просит уделить безопасности детей и не оставлять их без присмотра на улице во время непогоды. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций горожанам следует незамедлительно обращаться в экстренные службы.

