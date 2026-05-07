Студенты колледжа Подмосковье поздравили ветеранов в Клину

Студенты-волонтеры колледжа «Подмосковье» 5 мая посетили пансионат «Клинский» в Клину и поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы. Они передали гуманитарную помощь и подготовили праздничную программу, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Волонтеры передали подопечным пансионата гуманитарную помощь, которую собрали студенты, их родители и преподаватели колледжа. Для ветеранов организовали концертную программу с вокальными и поэтическими номерами.

Со сцены прозвучали песни военных лет — «Смуглянка», «День Победы», «Эх, дороги...». Студенты также прочитали стихотворения о войне и памяти о ее героях и представили танцевальный номер.

После концерта состоялось чаепитие. Ветераны поделились воспоминаниями о военных и послевоенных годах, а студенты смогли задать вопросы и услышать личные истории очевидцев событий.

В колледже отметили, что такие встречи проходят в рамках развития волонтерского движения, укрепления межпоколенческих связей и поддержки людей старшего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.