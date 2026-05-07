В Солнечногорске прошел форум студотрядов Подмосковья

Форум командных составов студенческих отрядов прошел с 5 по 7 мая в парк-отеле «Лесной» в городском округе Солнечногорск. В нем приняли участие более 120 студентов вузов и колледжей региона, которые прошли образовательную программу перед трудовым сезоном 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум объединил представителей более чем 20 образовательных организаций Подмосковья. В течение трех дней участники развивали управленческие, организационные и коммуникативные навыки, работали в профильных группах и разбирали реальные ситуации предстоящего трудового сезона. Отдельное внимание уделили командной работе, взаимодействию с учебными заведениями и организации мероприятий.

Одной из ключевых тем стала лекция по документообороту и внутренним процессам, которую провела заместитель руководителя по планово-финансовой деятельности студенческих отрядов Москвы Наталья Белокрылова. Студенты отметили практическую направленность занятия и возможность получить навыки, необходимые для реализации собственных проектов.

«Сегодня студенческие отряды — это не только про трудовой сезон, но и про развитие лидерских качеств, ответственности и инициативы. Форум „Связаны делом“ помогает студентам получить реальные навыки управления командой, научиться работать с людьми и создавать сильные молодежные сообщества внутри своих образовательных организаций», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Участница форума, студентка Государственного социально-гуманитарного университета Елизавета Сорокина подчеркнула, что особенно полезной стала лекция по документообороту с Натальей Белокрыловой. По ее словам, полученные знания пригодятся в дальнейшей работе студенческих объединений.

Форум стал этапом подготовки к трудовому сезону 2026 года. Полученные компетенции участники смогут применять в деятельности студенческих отрядов и при развитии молодежных инициатив в своих образовательных организациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.