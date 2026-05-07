Пьяный водитель под Иркутском заговорил с ГАИ на выдуманном языке

В Тулуне Иркутской области нетрезвый мужчина, попавший в массовую аварию, пытался притвориться иностранцем. Так он хотел избежать ответственности, сообщает местная ГАИ.

На улице Ленина в Тулуне днем 6 мая случилось ДТП с участием четырех машин. По предварительной информации, 70-летний мужчина на ВАЗ 21063 не уступил дорогу Toyota Camry, когда поворачивал налево. Машины въехали в два стоящих на парковке авто.

Приехавшие на место столкновения сотрудники ГАИ увидели, что мужчина на Toyota Camry ведет себя агрессивно. Он был нетрезв.

Правоохранители начали расспрашивать водителя об обстоятельствах инцидента. Однако он отвечал на непонятном языке. Позднее выяснилось, что он был придуман.

Через некоторое время мужчина перестал притворяться. На русском он раскрыл, какой алкоголь пил перед посадкой в авто.

Во время медосвидетельствования выяснилось, что у мужчины норма этилового спорта превышена в шесть раз. В прошлом правонарушителя уже лишали водительских прав.

Против водителя ВАЗ составили протоколы за то, что не пропустил Toyota Camry, и за поворот в неразрешенном месте. В отношении мужчины на иномарке составили протокол за езду в нетрезвом виде.

