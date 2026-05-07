Что ты такое? Дачники Волгограда испугались пауков с необычным узором

С приходом тепла дачники в Волгограде и области все чаще находят пауков с необычным узором на спине — белыми пятнами. Многие принимают их за опасных каракуртов и пытаются немедленно уничтожить. Однако, как выяснили биологи, эти особи относятся к совершенно другому виду, сообщает V1.RU .

Одного из таких пауков обнаружил на своем участке местный житель. Биолог Николай Онистратенко опознал в нем мраморного крестовика — представителя семейства кругопрядов. Специалист пояснил, что это молодая самка, которая вырастает крупной и яркой. Для человека этот паук неопасен.

Хотя мраморный крестовик встречается реже обычного, для Волгоградской области он является вполне обычным видом. Его яд для человека безвреден, хотя место укуса может неприятно болеть. Биолог Вадим Чугунов отметил, что этот паук интересен своей способностью менять цвет и маскироваться под окружающую среду — уникальное для пауков качество.

Живет мраморный крестовик в лесах, на лугах, в сельской местности и даже рядом с жильем человека. Биологи успокаивают: бояться не стоит — а вот каракуртов действительно лучше обходить стороной за несколько метров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.