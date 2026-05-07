Кремль раскрыл, кто приедет на парад Победы в Москву

Кремль: главы Лаоса, Малайзии, Сербии приедут на парад Победы в Москву

На сайте Кремля выложили список глав зарубежных делегаций, которые приедут в Москву 9 мая на День Победы. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Абхазии Бадра Гунба с женой.

В списке гостей есть президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Еще на Парад Победы прибудет председатель Правительства Словакии Роберт Фицо.

На мероприятие приедет президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Еще в Москве ждут делегацию из Республики Сербской (Босния и Герцеговина). От страны будут присутствовать президент Синиша Каран.

Приедут председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с женой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

