В России зарплаты женщин отстали от мужских на 33,7%

Зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами в России достиг максимума за 13 лет и составил 33,7%. О причинах такой динамики рассказал руководитель агентства АМАЛКО Гарри Мурадян, сообщает АБН24 .

По словам эксперта, на ситуацию влияет сразу несколько факторов.

«Во многом проблема складывается сразу из нескольких факторов. Во-первых, на российском рынке труда до сих пор существуют профессии и сферы, где неформально сохраняются ограничения для женщин. Есть направления, в которых работодатели изначально ориентируются преимущественно на мужчин, особенно если работа связана с физическим трудом, производством, строительством или тяжелыми условиями. В отдельных случаях это объясняется объективными причинами — например, если речь идет о профессиях, где требуется высокая физическая нагрузка. Но такие примеры скорее исключение, чем универсальное правило», — пояснил он.

Отдельную роль, по оценке эксперта, играет регулирование труда женщин с детьми.

«Однако значительную роль в формировании гендерного разрыва играет государственное регулирование рынка труда. В последние годы были приняты нормы, которые усиливают социальную защиту женщин с детьми, но одновременно делают их менее привлекательными кандидатами для работодателей. Например, женщин с ребенком до трех лет работодатель обязан принимать без испытательного срока, а уволить такого сотрудника практически невозможно до достижения ребенком соответствующего возраста. Кроме того, если женщина после одного декретного отпуска быстро уходит во второй, компания фактически получает сотрудника, место которого сохраняется, но полноценно заменить его крайне сложно», — добавил Мурадян.

Специалист также указал на структуру занятости. Быстрее всего растут зарплаты в рабочих и технических специальностях, где сохраняется кадровый дефицит и занято больше мужчин. В офисном сегменте конкуренция выше, а рост доходов ниже, что и отражается в общей статистике.

