В школе Химок прошел концерт к 81-й годовщине Победы

Праздничный концерт «Победный май» прошел 6 мая в школе «Триумф» в Химках к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся, педагоги и гости почтили память героев, а также приняли участие в акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе концерта прозвучали военные стихи и песни, посвященные подвигу солдат. Участники мероприятия вспомнили о мужестве и самоотверженности защитников страны.

«Мы должны помнить о подвиге наших предков, которые отдали свои жизни за свободу и мир на земле», — отметил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Особое внимание организаторы уделили акции «Бессмертный полк». Школьники прошли по коридорам образовательного учреждения с портретами своих прабабушек и прадедушек — участников войны.

«Важно передавать память о наших героях следующим поколениям», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Завершился концерт возложением цветов к мемориалу учителям и выпускникам школы, погибшим в годы войны.

«Каждый цветок — это знак нашей благодарности и уважения к тем, кто отдал свою жизнь за нас», — сказал лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Мероприятие напомнило участникам о значимости сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.