В Раменском прошло торжественное возложение цветов и открытие мемориальной доски

В преддверии Дня Победы в Раменском возложили цветы к Вечному огню на площади Победы — как символ вечной памяти о подвиге наших героев, почтили память павших минутой молчания, еще раз вспомнили о тех, кто отдал жизни за мирное небо над нашими головами. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Раменский.

На мероприятии присутствовали почетные гости, среди которых прокурор Московской области Забатурин Сергей Владимирович, председатель Совета региональной общественной организации ветеранов прокуратуры Московской области Климов Игорь Данилович и Кузнецова Наталья Владимировна — дочь участника Великой Отечественной войны Кузнецова Владимира Васильевича.

«Каждый цветок у Вечного огня — это не просто жест, а знак нашей благодарности и признательности тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, отдал свои жизни ради будущего нашей страны», — поделился глава Раменского округа.

У здания городской прокуратуры Эдуард Малышев глава Раменского округа, вместе с почетными гостями, Раменским городским прокурором Александром Александровичем Саниным и врио начальника МУ МВД России «Раменское» Юрием Николаевичем Поляковым, открыл мемориальную доску в честь Кузнецова Владимира Васильевича — участника Великой Отечественной войны, заслуженного юриста РСФСР, почетного работника прокуратуры СССР и государственного советника юстиции 3‑го класса.

«Открытие мемориальной доски — больше, чем просто церемония. Это наш общий вклад в сохранение истории, возможность сказать „спасибо“ тем, кто защищал Родину, и передать эту благодарность следующим поколениям», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Глава Раменского округа выразил благодарность прокуратуре, ветеранским организациям и семье Владимира Васильевича за бережное отношение к наследию героя, подчеркнув, что такие примеры мужества и верности долгу должны вдохновлять молодежь на добрые дела во имя Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.