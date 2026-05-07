В Химках в Лунево провели турнир по мини-футболу к Дню Победы

Турнир по мини-футболу, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел 6 мая в спортивной школе «Лунево» в Химках. В соревнованиях участвовали команды секции «Футбол», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный турнир объединил юных спортсменов, которые продемонстрировали игровые навыки и командный дух. С приветственным словом к участникам обратился лидер движения общественной поддержки Антон Блинов.

Мероприятие стало частью системной работы по патриотическому воспитанию в городском округе. Через спортивные события молодежи напоминают о ключевых страницах истории страны и подвиге поколения победителей.

«Мы должны помнить о героизме наших ветеранов и передавать эту память будущим поколениям», — отметил лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Организаторы подчеркнули, что такие турниры помогают формировать у подрастающего поколения уважение к истории и чувство ответственности за сохранение исторической памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.