Гидрометцентр прогнозирует жаркое лето на юге Кузбасса

В Кемерове температура летом превысит норму максимум на 1 градус

Синоптики ожидают аномально высокие температуры летом 2026 года в Таштагольском округе Кузбасса. В Кемерове существенных отклонений от климатической нормы не прогнозируется, сообщает Сiбдепо .

По данным Гидрометцентра, лето в регионе будет неоднородным. Наиболее жаркая погода ожидается на юге области — в Таштагольском округе. Именно там синоптики прогнозируют аномальные показатели в разгар сезона.

В Кемерове температура останется близкой к средним значениям. В июне воздух прогреется выше нормы максимум на один градус. Существенных отклонений в начале лета не ожидается.

В июле период аномальной жары затронет Таштагольский округ. В августе экстремальные температуры покинут Сибирь, однако последний месяц лета все равно будет теплее, чем в предыдущие годы.

Синоптики подчеркивают, что прогноз предварительный. Специалисты продолжают наблюдать за перемещением воздушных масс и намерены уточнять данные.

