Два месяца дома: суд арестовал байкера за наезд на «девочку-войну» Москве

Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест байкера Максима З. Его обвиняют в нарушении ПДД, из-за чего по неосторожности погиб человек, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следствие просило заключить мужчину под стражу. Однако суд отправил мужчину под домашний арест на два месяца.

По информации правоохранителей, Максим З. ездил на мотоцикле BMW. Он нарушил ПДД и въехал в потерпевшую. Она получила травмы и погибла.

Вечером 5 мая байкер сбил 34-летнюю звезду клипа HammAli&Navai «Девочка война» Ксению Добромилову. Она фотографировала мотоциклистов и один из них наехал на девушку, встав на заднее колесо. Она погибла от переломов.

