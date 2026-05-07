Стало известно, когда отключат горячую воду в Москве

Москвичам рассказали, что уточнить сроки отключения горячей воды можно на сайте mos.ru. Для этого нужно только указать адрес дома.

Подачу горячей воды останавливают на 10 дней один раз в год в промежутке с мая по август.

Срок отключения горячей воды можно узнать в специальном сервисе. Также москвичи могут позвонить по телефонам справочных служб.

Такие работы проводятся для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону. Еще информацию о сроках отключения воды можно узнать в программах «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.