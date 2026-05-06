Московский регион накроет жара до 30 градусов, которая сменится холодом

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в Telegram-канале о резкой смене погоды в Москве и Подмосковье. По его словам, пятидневное метеорологическое лето сменится в праздничные и выходные дни «лайтовыми» черемуховыми холодами, а с наступлением следующей рабочей недели погода перетечет в умеренное майское тепло.

6 мая в Москве воздух прогрелся до плюс 21-23 градусов. Холодный атмосферный фронт навис над городом с севера, в течение дня он медленно смещался к югу.

В четверг, 7 мая, в теплом секторе атлантического циклона, воздух прогреется до плюс 25-28 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2 градуса. На юге Подмосковья при солнце и сухой погоде столбики термометров впервые могут достичь плюс 30 градусов.

На этом тест на пятидневное лето завершится. На несколько суток в Центральную Россию придут «лайтовые», то есть легкие и щадящие черемуховые холода — без снегопадов, заморозков и штормового ветра.

8 мая через Московский регион промчится холодный фронт с ливнем и грозой. Температура понизится до климатической нормы и в течение суток не превысит плюс 13-18 градусов.

В День Победы — 9 мая — погода будет нелетной. На Москву выйдет волновой циклон с запада. В городе ожидается пасмурная, дождливая и прохладная погода.

За сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до 5–6 литров воды. Ночью и утром температура составит от плюс 6 до плюс 9 градусов, а днем — всего плюс 9-12 градусов, что соответствует многолетним показателям апреля.

10 мая ночью похолодает до плюс 5-8 градусов, днем потеплеет до плюс 12-15 градусов, возможен слабый дождь. 11 мая пройдут ливни, днем будет от плюс 13 до плюс 16 градусов.

12 мая погода начнет налаживаться: днем распогодится, воздух прогреется до плюс 15-18 градусов — наступит умеренная майская погода. Тишковец резюмировал, что весна 2026 года стала настоящим погодным театром контрастов, где времена года за неделю-другую меняют декорации по несколько раз.

