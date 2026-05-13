Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан намерена пригласить российского посла в Будапеште Евгения Станиславова на встречу. Она запланирована на 14 мая, сообщает ТАСС .

Как рассказал премьер-министр страны Петер Мадьяр, венгерская сторона попросит дипломата разъяснить планы Москвы по завершению конфликта на Украине.

Ранее США не смогли сблизить позиции России и Украины по урегулированию конфликта.

В это время из-за значительных потерь ВСУ в Волчанском районе украинских офицеров ПВО переводят в штурмовые подразделения.

