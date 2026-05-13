FT: Москва и Киев утратили интерес к переговорам

FT: США не смогли сблизить позиции РФ и Украины по урегулированию конфликта

Россия и Украина не видят смысла в возобновлении мирных переговоров, а шансы на запуск диалога под эгидой США остаются минимальными, сообщает «Царьград» со ссылкой на Financial Times.

По данным американского издания, даже после завершения боевых действий на Ближнем Востоке вероятность начала переговоров между Москвой и Киевом близка к нулю. Такой вывод журналисты сделали, опираясь на источники с обеих сторон конфликта.

Собеседники издания утверждают, что ни Россия, ни Украина сейчас не заинтересованы в продолжении диалога. Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о якобы близком урегулировании.

В Киеве, как сообщили чиновники, разочарованы позицией Трампа. Там рассчитывали, что глава Белого дома усилит давление на Владимира Путина и добьется смягчения условий Москвы, однако этого не произошло.

Газета отмечает, что Владимир Путин делает ставку на военный путь достижения поставленных задач и освобождение территорий, которые выразили желание войти в состав России. При этом Украина, по данным источников, стала менее чувствительной к давлению со стороны США и продолжает добиваться финансовой и военной поддержки Запада.

Ранее Дональд Трамп признал различия в позициях Москвы и Вашингтона по вопросу Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему урегулирования крайне сложной и заявил, что путь к миру будет долгим.

