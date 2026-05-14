Число московских туристов в КНР на майских праздниках выросло в 2,3 раза

В топ направлений для зарубежного отдыха на майских каникулах 2026 года у жителей Московского региона вошли Турция, Беларусь и Китай. Количество туристов в КНР после отмены виз для россиян в эту страну выросло в 2,3 раза, сообщает пресс-служба МТС.

Согласно сообщению, с 1 по 11 мая из Московского региона выехало около 21% абонентов МТС. Несмотря на холодную погоду, 16% абонентов традиционно переехали в Подмосковье; около 4% поехали в российские регионы, и порядка 1% — за рубеж. Такая структура выездного потока соответствует прошлогодней, несмотря на то, что период майских праздников в этом году короче аналогичного периода прошлого года на один день.

Самыми популярными местами для отдыха в Подмосковье стали населенные пункты в городских округах Волоколамский, Одинцовский, Солнечногорск и Клин, выяснили аналитики.

Для отдыха в России москвичи чаще всего выбирали Владимир, Калугу, Тверь, Тулу и Рязань. В них отправлялись 48% от выезжающих в регионы.

В список самых посещаемых зарубежных стран вошли Турция (27% от числа выезжающих за рубеж), Беларусь (17%), Китай (8%), Объединенные Арабские Эмираты (4%) и Египет (2%).

Москва чаще всего принимала гостей из Санкт-Петербурга, Краснодара, Костромы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, на которые суммарно пришлось 29% путешественников из регионов.

Зарубежных гостей больше всего приехало из Китая, Беларуси и Узбекистана — суммарно 39% въездного потока в Москву.