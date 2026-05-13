«Мы не общались»: дочь певицы Славы рассказала о конфликтах со звездной матерью

Дочь известной певицы Анастасии Сланевской (Славы) рассказала о сложных отношениях со звездной матерью. Александра Морозова считает, что дети должны делать первый шаг во время конфликтов с родителями, сообщает VOICE .

В марте исполнительница хита «Одиночество» отправилась в отпуск на Мальдивские острова. Затем в соцсетях певица рассказала поклонникам, что родственники пользуются ей, а она не может им отказать.

Во время премьеры второго сезона телепередачи «Ставка на любовь» свое мнение о ситуации высказала дочь Славы Александра Морозова. По ее словам, разногласия в семье — это нормально.

«Конечно, эти периоды случаются, у нас было такое, что мы не общались. Но, думаю, такого не избежать никому. Помню, в подростковом возрасте мы могли не общаться пару месяцев. Сейчас я ей написала, и она была этому очень рада. Думаю, еще бы чуть-чуть, и она бы сама написала», — сказала Александра.

При этом Морозова не стала раскрывать причин конфликта со звездной мамой, добавив, что они не общались из-за разницы поколений.

