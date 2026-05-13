Посещаемость спортобъектов Красногорска выросла на 34 процента

Посещаемость бассейнов и спорткомплексов в Красногорске с 4 по 10 мая увеличилась на 34% по сравнению с предыдущей неделей. Рост зафиксировали на объектах, подключенных к системе «Умный ФОК», сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Александр Занин на оперативном совещании с главой округа Дмитрием Волковым, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципалитете продолжают реализовывать региональный проект «Умный ФОК», направленный на повышение эффективности работы спортивных объектов с помощью анализа реальной посещаемости и загруженности. Система использует камеры с искусственным интеллектом для учета посетителей и оценки нагрузки на инфраструктуру.

К проекту подключены семь объектов: бассейны «Нахабино» и «Зоркий», Красногорск Арена имени Владимира Петрова, стадион «Зоркий», спорткомплексы «Красногорск», «Петрово-Дальнее» и «Нахабино». С 27 апреля по 3 мая их посетили более 26 тыс. человек, а с 4 по 10 мая — почти 34,5 тыс.

Наибольший прирост посещаемости отмечен на арене имени Петрова, в спорткомплексе «Петрово-Дальнее» и бассейне «Зоркий». Программа действует в Подмосковье с 2024 года и направлена на повышение прозрачности и эффективности работы спортивной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.